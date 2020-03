Inghilterra-Italia non si gioca, lo stop al calcio inglese blocca l’amichevole

Inghilterra-Italia si sarebbe dovuta giocare venerdì 27 marzo, alle 21 ora italiana, a Wembley. La partita amichevole, ovviamente, non avrà luogo dopo la decisione della Football Association di rinviare ogni evento sino (almeno) al 4 aprile. Per ora non ci sono rinvii per l’altra gara di marzo degli Azzurri, con la Germania.



BLOCCO PER CORONAVIRUS – La Premier League si ferma (vedi articolo) e questo blocca anche tutto il calcio inglese. La decisione di pochi minuti fa l’hanno presa Football Association (tutte le partite delle nazionali), EFL (campionati minori) e FA Women (calcio femminile). Questo significa anche che non si giocherà nemmeno l’amichevole Inghilterra-Italia, in calendario venerdì 27 marzo alle 21 (ora italiana, le 20 locali) a Wembley. Considerato che martedì prossimo l’UEFA terrà la nota riunione (vedi articolo) in cui si discuterà del calendario è da capire se la partita fra i Three Lions e gli Azzurri sarà recuperata più avanti o definitivamente annullata. Questo perché, al momento, la regolare disputa degli Europei a giugno è da escludere sia per l’incertezza sul superamento della fase critica di contagio da Coronavirus sia per la necessità di completare i campionati nazionali. Per ora l’amichevole fra Italia e Germania è prevista a porte chiuse martedì 31 marzo (ore 20.45) a Norimberga, ma è ovviamente in bilico.