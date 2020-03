Euro 2020 verso rinvio: scenario per Serie A, Champions e Europa League

Si starebbe andando verso scenari definiti sia per quanto riguarda Euro 2020 che per campionati nazionali come Serie A ed internazionali come Champions e Europa League

SITUAZIONE – Il giornalista di “Sky Sport”, Alessandro Alciato, ha parlato che ormai si andrebbe verso l’ufficialità anche per lo slittamento di Euro 2020. Si dovrà però attendere la riunione di martedì per per poter avere delle ipotesi di data. La Uefa proverà a recuperarlo nel 2020, ma ci sono anche altre ipotesi sul tavolo. Per quel che riguarda l’attuale stagione dei campionati europei, come la Serie A, il termine slitterà avanti per cercare di concludere i tornei nazionali, la Champions League e l’Europa League.