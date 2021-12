Sabatini: «Brozovic vuole restare all’Inter. Differenza con Kessié»

Brozovic e Kessié sono entrambi in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. Sandro Sabatini, negli studi Mediaset sulla Coppa Italia, segnala però come l’Inter possa essere più tranquilla del Milan sul rinnovo.

UNO VA, L’ALTRO NO – Per il giornalista Sandro Sabatini c’è una situazione opposta: «Quello che si dice, poi anche qui non abbiamo una prova o un comunicato ufficiale, è che Franck Kessié abbia già deciso di lasciare il Milan. Viceversa un giocatore in scadenza di contratto come Marcelo Brozovic fondamentalmente vorrebbe restare all’Inter. Ecco che, nella stessa situazione contrattuale, riesce ad affrontare la situazione con più leggerezza e serenità».