Costacurta: «Inter di Inzaghi, due pregi rispetto a quella di Conte»

Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del lavoro di Simone Inzaghi fin dal suo arrivo all’Inter, paragonandolo – come spesso accade – a quello svolto da Antonio Conte nello scorso biennio.

DOPPIO ASPETTO – Alessandro Costacurta non ha lesinato complimenti a Simone Inzaghi, visto il suo bilancio positivo in questa prima parte di stagione. Lo fa paragonandolo al lavoro delle scorse stagioni svolto da Antonio Conte. Queste le sue parole: «Credo che questa Inter, rispetto a quella di Conte, sia più fantasiosa e sorprendente. Per ora in senso positivo. Inzaghi in questo sta facendo un grande lavoro anche con i suoi giocatori».