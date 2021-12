Compagnoni: «Conte, storia con l’Inter strana. Inzaghi ora fa meglio»

Compagnoni vede delle stranezze nella gestione da parte di Conte del suo addio a Juventus e Inter. Il giornalista ne ha parlato nel corso di 23 su Sky Sport 24.

GESTIONE RIVEDIBILE – Per Maurizio Compagnoni giudizi differenti: «La stagione di Simone Inzaghi all’Inter? Buonissima, giustissima. Possiamo andare tranquillamente col superlativo. La storia di Antonio Conte con Juventus e Inter è strana: ha raccolto due squadre in difficoltà e le ha portate a vincere. La Juventus addirittura al primo anno, l’Inter al secondo dopo aver lottato il primo. In entrambi i casi è andato via sbattendo la porta, perché probabilmente pretendeva qualcosa di più dal punto di vista del mercato. è anche vero che gli allenatori che hanno preso il suo posto, favoriti tantissimo dal lavoro straordinario che ha fatto Conte, le squadre le hanno migliorate. Massimiliano Allegri è arrivato due volte in finale di Champions League e ora Inzaghi di sicuro sta facendo meglio. Ha passato il turno in Champions League, il pasticcio del sorteggio non ha aiutato l’Inter che sicuramente non parte favorita contro il Liverpool, però non sono convinto che parta già battuta. Anche il Barcellona nel 2010 partiva favorita e poi sappiamo tutti com’è andata a finire».