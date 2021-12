VIDEO – Udinese-Crotone 4-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Udinese-Crotone, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



TUTTO FACILE – Udinese-Crotone 4-0 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La prima vittoria di Gabriele Cioffi da allenatore dell’Udinese arriva in una partita senza storia. Contro un Crotone in evidenti difficoltà in Serie B e poco interessato ad avere altre competizioni non ci sono difficoltà per ottenere un successo largo. Dopo venti minuti dalla sinistra crossa basso Isaac Success, controlla Ignacio Pussetto e piazza il destro sul palo lontano. Al 28′ corner da destra e colpo di testa a centro area di Sébastien De Maio, per il quasi immediato raddoppio. È ottimo il primo tempo di Success, che sfiora il tris con un destro a giro di poco a lato. Un fallo di mano di Giuseppe Cuomo su cross dal fondo di Brandon Soppy concede un rigore all’Udinese e peggiora la situazione del Crotone. Dal dischetto va proprio Success, che trasforma per il tris al 41′. Nella ripresa quarantacinque minuti d’accademia, c’è la possibilità per Pussetto di fare doppietta con un destro secco dai sedici metri (62′). Poi due pali, per Ilija Nestorovski e Fernando Forestieri. Agli ottavi di Coppa Italia l’Udinese sfiderà la Lazio.

Video con gli highlights di Udinese-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.