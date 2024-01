Sabatini: «Bastoni-Duda? VAR doveva intervenire. Verona? No rigore»

Sabatini si esprime, su Radio 24, sul contatto Bastoni-Duda che precede il gol di Frattesi in Inter-Verona. Il suo commento su questo e gli altri episodi del match

EPISODI – Questo il pensiero di Sabatini: «Bastoni-Duda? Tutti i tifosi che dicono ‘Si abbracciavano fra di loro e poi c’è una sbracciata di Bastoni ed il giocatore del Verona simula” sono gli stessi che poi dicono che c’era fallo su Arnautovic prima del gol di Henry. Il regolamento è semplice, anche se è solo una sbracciata quella di Bastoni vale di più dell’abbraccio iniziale del difensore del Verona. Quindi per me il VAR doveva intervenire, invece sono d’accordo che non sia intervenuto su Arnautovic. Invece il rigore per il Verona non c’era: il contatto, il giocatore scaligero resta in piedi poi appena memorizza il calcetto di Darmian si butta per terra».