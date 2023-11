Sabatini avvisa: «Inter un po’ opaca, con l’Atalanta gara pericolosa»

Sabatini leggermente perplesso sul momento di forma dell’Inter. Il giornalista ritiene pericolosa e difficile la partita di oggi contro l’Atalanta.

PARTITA DIFFICILE − Sandro Sabatini, durante Radio Radio Mattino Sport e News, avvisa l’Inter: «Può rischiare qualcosa in tutta la partita. Non ho grande ottimismo sull’Inter che non sbaglia nessuna partita importante. L’Atalanta non è una partita importante come contro Real Madrid, Milan o Roma. L’Atalanta sta bene, mentre io vedo un’Inter un pochettino più opaca come momento di forma. Partita pericolosa e insidiosa per l’Inter oggi».