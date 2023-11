Lautaro Martinez sfida la miglior difesa della Serie A in casa. L’Atalanta potrebbe essere la prossima vittima del ‘Toro’ dopo due partite a secco di gol. Il focus di TuttoSport.

CACCA DI GOL – Lautaro Martinez è partito forte in questo inizio di stagione con l’Inter: sono ben undici i gol messi già a segno in Serie A. La sua classifica marcatore però è ferma da due partite. Un silenzio che si avverte, visto il potenziale realizzativo di quest’anno, ma che non spaventa. Lautaro Martinez, infatti, non è nuovo a queste brevi “pause” da gol. Anche nelle stagioni precedenti il numero 10 dell’Inter è rimasto a secco per qualche partita, per poi tornare a riprendersi il ruolo da protagonista in area di rigore. È quello che potrebbe fare proprio stasera, in occasione di Atalanta-Inter, quando farà visita a uno dei reparti difensivi migliori della Serie A. I nerazzurri di GianPiero Gasperini, infatti, nelle sfide disputate a casa, fra le mura del Gewiss Stadium, non ha ancora subito gol dall’inizio della stagione. Provare ad abbattere il muro atalantino e annullare il record di clean sheet della squadra di Gasperini sarà un bel obiettivo per Lautaro Martinez. E chissà che lui o il compagno Marcus Thuram, col quale forma uno dei migliori attacchi del campionato, non possano sfondare la solidità della difesa dell’Atalanta.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini