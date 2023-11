Atalanta-Inter, probabili formazioni 11ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Atalanta-Inter in Serie A nell’anticipo pomeridano e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per mantenere la vetta. Le due squadre a partire dalle ore 18:00 si affronteranno presso il “Gewiss Stadium” di Bergamo per la partita della 11ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. L’ex Gasperini nuovo ostacolo per Inzaghi. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi ©, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 33 Hateboer, 15 de Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 11 Lookman, 90 Scamacca.

A disposizione: 29 Carnesecchi, 31 F. Rossi; 3 Holm, 8 Pasalic, 9 Muriel, 17 De Ketelaere, 20 Bakker, 21 Zortea, 25 Adopo, 42 Scalvini, 43 Bonfanti, 59 Miranchuk, 77 Zappacosta.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 6 Palomino, 10 El Bilal Touré.

Altri giocatori: 30 A. Cortinovis, 45 Palestra.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Scalvini è convocato ma non è ancora chiaro se sarà in campo dal 1′ oppure no. Pronto capitan Toloi per completare la difesa di Gasperini, che per il resto sembra avere le idee abbastanza chiare. A centrocampo recuperato Zappacosta, che partirà dalla panchina in favore di Hateboer largo a destra. Nel tridente in attacco non c’è spazio per De Ketelaere, almeno inizialmente, e non è previsto il doppio trequartista: occhi puntati su Scamacca.

Probabili formazioni Serie A: Atalanta-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 6 de Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Agoumé, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 7 Cuadrado, 8 Arnautovic.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 44 Stabile, 47 Kamaté, 48 Guercio, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: La formazione-tipo di Inzaghi non è così scontata per via della candidatura dei vari de Vrij, Darmian, Carlos Augusto e Frattesi ma al momento i titolarissimi sono avanti nelle gerarchie. A “rischiare” di più dal 1′ è Dumfries, seguìto da Dimarco.