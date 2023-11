Palmeri va oltre l’Atalanta: «Inter, obbligo in Austria! Evitare rischi»

Palmeri va oltre la partita tra Atalanta e Inter concentrandosi sulla sfida di Champions League contro il Salisburgo di mercoledì 8.

UN’ALTRA PARTITA − Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Tancredi Palmeri sulla doppia sfida dell’Inter: «Un grave danno alla propria stagione se lo farebbe l’Inter sottovalutando la trasferta di Champions League a Salisburgo. Da Bergamo fa acquolina tornare con una vittoria, ma anche un pareggio non sarebbe da disprezzare. Mentre in Austria la vittoria è d’obbligo. Non tanto per la qualificazione, che dovrebbe essere a portata di mano, ma per il primo posto. In questo momento in mano alla Real Sociedad per differenza reti. Sapendo che gli spagnoli adesso avranno due partite in casa su tre al contrario dell’Inter. Non qualificarsi da testa di serie per l’Inter sarebbe non solo un peccato per il tipo di girone avuto, ma un grosso rischio che può inficiare stagione, incassi e cessioni future dell’Inter. Perché in questo momento qualificarsi da prima vuol dire incontrare agli Ottavi solo squadre di medio cabotaggio. Mentre chi passa da seconda avrebbe come avversari solo squadre non di alto ma di altissimo livello. Il primo posto in Champions è assolutamente una priorità».