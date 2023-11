Colpani fa gola all’Inter, che non nega l’interesse. Il Monza osserva la crescita e non chiude a un’eventuale partenza, secondo TuttoSport.

Il prossimo obiettivo di mercato dell’potrebbe essere il giovane. Da tempo si parla del giocatore delin ottica nerazzurra e ieri lo stesso, alla domanda postagli in occasione di un evento, non si è preoccupato di dover smentire. Anzi, le sue sono sembrate piuttosto delle parole di conferma . Nonostante l’Amministratore Delegato dell’Inter, come al solito, siasulla questione mercato, resta evidente che qualcosa che bolle in pentola c’è. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport, infatti, l’Inter ha intenzione diproprio con Colpani, la cui carta d’identità e caratteristiche fanno gola alla società. Ma qual è la situazione del calciatore nel suo club? Il Monza in questo momento si gode l’italiano, di cui detiene il cartellino con unfino a giugno 2028. Ma il club brianzolo è cosciente che, quando alla porta arriveranno delle big come l’Inter, la possibilità di dover salutare Colpani sarà alta.di certo non si opporrà ad un’eventuale partenza del centrocampista, che potrebbe essere favorita in direzione Inter anche grazie agliche intercorrono fra le due società. Si attendono dunque risvolti in merito.