Marotta: «Lukaku capitolo chiuso! Colpani e Samardzic, ci sono…»

Marotta, premiato dal FICTS, si è fermato con i giornalisti a parlare anche di mercato con Colpani e Samardzic in primo piano. Poi chiude ancora su Lukaku.

STADIO − Marotta sul tema: «Questo è un argomento che viene curato da Alessandro Antonello, dico solo che lo stadio rappresenta un’esigenza di qualsiasi squadra».

COLPANI E SAMARDZIC− Marotta incalzato sul mercato: «Con il Monza abbiamo ottimi rapporti, hanno elementi buoni e validi sia per squadre di club sia per la Nazionale. Se ci saranno occasioni concrete le sfrutteremo. Siamo concentrati sul presente, non sul futuro».

LUKAKU E LAUTARO MARTINEZ− Marotta continua così: «Di Lukaku ne abbiamo parlato tanto, fa tutto parte del passato. Bisogna pensare al presente. Capitolo Lukaku chiuso. Lautaro? Stiamo affrontando negoziazioni, così come per altri calciatori. Questi ragazzi hanno un forte senso di appartenenza, questo ci lusinga. Faremo tutto con calma, non abbiamo problemi”.

CICLO − Infine, l’AD Marotta parla di crescita: «Questo ciclo è iniziato nel 2018 ed è un movimento che continua a crescere, abbiamo raggiunto diverse soddisfazioni. Dalla finale di Champions abbiamo raggiunto maggiore consapevolezza». Le sue parole riprese da Sportitalia.com.