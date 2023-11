Atalanta-Inter, Scalvini da decifrare. Preallarmato il sostituto − Sky

Atalanta-Inter si avvicina. Da capire le condizioni di Scalvini, che è alle prese con un problema alla schiena. Gasperini ha comunque il sostituto.

ULTIME E PROGRAMMA − Massimo Nebuloni, in collegamento da Bogliasco per Sky Sport 24, ha aggiornato sull’Atalanta in vista dell’Inter: «Da decifrare la presenza o meno di Giorgio Scalvini, determinante la rifinitura di oggi. Giocando domani sera avrà un’altra sgambata, nel caso sarebbe pronto Toloi per giocare titolare. Gasperini non rischia solitamente se un giocatore è acciaccato. Alle 13.30 parlerà Gasperini, poi la rifinitura con tanto di ritiro in attesa della partita».