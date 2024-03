Sabatini: «Acerbi-Juan Jesus? Fondamentale diventa la tempistica!»

Oggi si saprà la sentenza sul caso Francesco Acerbi-Juan Jesus, a parlarne questa mattina Sabatini. Il giornalista parla di tempistica.

TEMPISTICA − A Radio Radio Mattino Sport e News, Sandro Sabatini si esprime sulla sentenza prevista oggi: «Si tratta di dire: se Acerbi non viene punito, diventa un bugiardo Juan Jesus. Siamo in una situazione per cui se viene creduto Juan Jesus, come già era successo subito dopo i fatti, allora Acerbi si becca una squalifica. Se invece si vuol far passare Jesus come mezzo sordo e mitomane si fa passare che la frase sia stata ‘Ti faccio nero’. Decisione molto difficile da prendere. Perché ci troviamo di fronte a due uomini con una propria storia e una propria credibilità che dicono due cose diverse. Fondamentale diventa la tempistica. Perché Jesus l’ha detta subito e non l’hai mai cambiata, Acerbi l’ha detto e dopo 12 ore ha cambiato».