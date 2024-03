Visnadi: «Lautaro Martinez? L’Inter non lo manderà alle Olimpiadi. Costacurta non ha torto»

Visnadi commenta le ultime dichiarazioni di Lautaro Martinez, che ha parlato dal ritiro della sua Nazionale. Il capitano dell’Inter su Olimpiadi e replica ad Alessandro Costacurta.

PAROLE DEL TORO − In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Gianni Visnadi ha commentato le parole del capitano dell’Inter su Olimpiadi e Costacurta: «Lautaro Martinez sta discutendo il rinnovo col suo club e viva la maglia della Nazionale. Ma per la Nazionale c’è il Mondiale, la Copa America, le Olimpiadi… L’Inter secondo me farà in modo di non mandarcelo facendogli capire che sono altri i traguardi della prossima stagione. Adesso parliamo di questo, ma non siamo alla battaglia ‘Voglio andare all’Olimpiade’. Io ho letto quelle dichiarazioni come ‘Nel caso Mascherano avesse bisogno, io vengo a dare una mano’. Faccio una provocazione: rispetto a quello che ha detto Costacurta, visto che il Mondiale l’ha vinto non da protagonista, gli piacerebbe vincere l’Olimpiade un po’ più da protagonista. Viva Lautaro che è molto forte, ma alla fine Costacurta non è che avrà detto tutte queste cose sbagliate con quella frase».