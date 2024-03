Lautaro Martinez risponde a Costacurta: «Invito a guardare il gol contro il Milan!»

Lautaro Martinez, incalzato dal giornalista di TyC Sport, risponde alla critica avanzata da Costacurta dopo Atletico Madrid-Inter.

RISPOSTA – Lautaro Martinez, interrogato dal giornalista sulla critica rivoltagli da Alessandro Costacurta, dichiara: «A volte ci si controlla quando si parla perché quei commenti a volte fanno male, oltre il fatto che siano opinioni, Ma devono essere opinioni perché alla fine penso che la frase di Costacurta dicesse che in una partita importante io non ci sono e questo non è vero. Penso magari al gol segnato nella semifinale contro il Milan. Penso che sia stata una delle partite più importanti della storia di entrambi i club. Non solo come gol, ma anche come prestazione. Quindi lo invito a guardarla. Magari se si fa un’analisi generale e globale nei confronti dell’Inter ci sta. Ma se uno lo fa con nome e cognome forse dà più fastidio, perché quello che dicono non è vero allora».

PASSATO – Lautaro Martinez continua, spiegando come si è comportato in passato: «Ma come ho sempre detto io sono molto tranquillo. Lascio parlare gli altri, cerco di fare il mio lavoro, perché alla fine succede sempre la stessa cosa. Dopo che ho finito per fare tre gol e il massimo dovevo dirlo in quel momento in cui al Racing si parlava molto di me. Io ho sempre ho provato ad evitarlo, perché ti colpisce più duramente e poi succedono queste cose. Ci ho lavorato molto nei miei anni di carriera da giocatore professionista e ha funzionato e continuerò allo stesso modo nel mio pensiero».