Lautaro Martinez: «Inter, bel momento. Spero di poter dare ancora gioia!»

Lautaro Martinez dal ritiro con la sua Argentina è stato intercettato da Tyc Sports. L’attaccante, oltre che della sua Nazionale, ha parlato anche del felice periodo all’Inter.

FORTUNA – Lautaro Martinez si esprime sugli anni all’Inter e dalla felicità di far parte della storia nerazzurra: «Sono momenti molto belli quelli che sto vivendo nel mio club, all’Inter. La verità è che non immaginavo che arrivassi mai fin qui, con tutta la storia che ha l’Inter con gli argentini. Ho avuto la possibilità di passare sei anni qui e per fortuna anche questo è importante. Battere quei record, essere presenti nella storia del club e spero che con il lavoro che faccio ogni giorno io riesca a restare su questa strada per continuare a dare gioia ai tifosi dell’Inter. Dal primo momento in cui ho messo piede in questo club mi hanno trattato in un certo modo. Penso solo al campo, che è il mio lavoro».

GRUPPO – Lautaro Martinez sull’Argentina, con la quale è impegnato in queste settimane dichiara: «Il gruppo sta molto bene, è molto solido. La verità è che come ripetono i miei colleghi, come ripeto io ogni volta che tocca a me parlare, è sempre una gioia tornare qui. Oltre che per indossare questa maglia, per difendere il nostro Paese, ma per incontrarci di nuovo, per stare con gli amici, per stare con un gruppo che si è formato da tanto tempo e che va d’accordo. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Penso che abbiamo alzato molto l’asticella e dobbiamo continuare ad alzarla ancora più in alto. E questo va di pari passo con l’allenamento in ogni partita. La verità è che il gruppo è impegnato e desideroso di continuare a raggiungere gli obiettivi».