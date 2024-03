Barella, un gol che sblocca? Italia chiama Inter: i numeri parlano chiaro!

Nicolò Barella continua a crescere e a dimostrarlo, anche indossando fascia da capitano e maglia dell’Italia. Ma anche l’Inter ha bisogno di nuovo dei suoi gol: i numeri raccontano una cosa.

CRESCITA – Nicolò Barella continua a spingere il piede sull’acceleratore, mostrano al pubblico i risultati di un lavoro frutto di sacrificio, pazienza, e grande mentalità. La crescita del centrocampista sardo è, infatti, sotto agli occhi di tutti, non solo con indosso la maglia dell’Inter. La fascia da capitano indossata con orgoglio ieri sera con la casacca dell’Italia – seppur in un’ordinaria amichevole -, coronata da un gol meraviglioso, è una delle prove che testimoniano l’impegno e il risultato della sua caparbietà. Giorno dopo giorno, sfida dopo sfida, trofeo dopo trofeo, Barella si dimostra più adulto, capace di lasciarsi – quasi sempre – alle spalle quelle movenze da ragazzo ribelle e di liberare l’uomo e il professionista che è in sé.

NUMERI – Anche quest’anno l’Inter ha potuto beneficiare della tecnica, della leadership e della costanza di Barella. Ciò di cui la squadra di Simone Inzaghi ha sentito di più la mancanza è stato il potenziale offensivo davvero poco sfruttato sotto porta. Il gol realizzato ieri in Ecuador-Italia, quasi allo scoccare della fine del secondo tempo, ha riportato alla memoria le doti balistiche del centrocampista, che in questa stagione con la maglia nerazzurra è andato a segno solo due volte, entrambe in Serie A.

FINALE – Numeri normali per un centrocampista, se non fosse che si parla di Barella. Che l’anno scorso ha regalato all’Inter la gioia di esultare ben 9 volte, di cui 6 i campionato e 3 in Champions League. Non resta, dunque, che sperare che la rete realizzata da capitano dell’Italia possa portare nuova linfa sotto porta anche con l’Inter. Inter che in questo finale di stagione ha ancora bisogno di un top player come lui per raggiungere la tanto ambita seconda stella.