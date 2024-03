Marino: «Samardzic? Col papà mai avuti problemi! Le società…»

Marino ha risposto alla domanda su Lazar Samardzic, che negli ultimi mesi è stato vicino a vestire la maglia di Inter e Napoli per poi tutto saltare. L’ex DS dell’Udinese dice la sua.

VOGLIA − In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Pierpaolo Marino ha detto la sua su Lazar Samardzic, che in estate è stato anche vicino a vestire la maglia dell’Inter: «A volte sono le società che si complicano la vita. Ho avuto a che fare con il papà di Samardzic a Udine e non ho mai avuto problemi con lui. Sono sorpreso e non conosco i fatti, non me la sento di andare addosso a quello o a quell’altro. Ma quando saltano questo tipo di trattative vuol dire anche che non c’è la voglia tra le due società di chiudere definitivamente».