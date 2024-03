Inter-Empoli, Inzaghi con 2/3 di difesa già fatta! Uno può evolversi – TS

Simone Inzaghi in trepidante attesa per quanto riguarda la decisioni su Francesco Acerbi per poi iniziare a preparare al meglio la sfida di Pasquetta, Inter-Empoli, come spiegato da Tuttosport.

PRESENTE – In vista della delicata sfida di lunedì sera contro l’Empoli, Simone Inzaghi si prepara al peggio per quanto riguarda la situazione di Francesco Acerbi. Negli scorsi giorni il tecnico dell’Inter ha dovuto fare a meno anche di Stefan De Vrij e Yann Sommer, entrambi usciti infortunati con le proprie nazionali. La buona notizia – come scrive Tuttosport – è il ritorno in perfette condizioni di Alessandro Bastoni dalla tournée statunitense con l’Italia. Contro i toscani sarà proprio l’azzurro a scivolare al centro della difesa con Carlos Augusto che tornerà a disposizione e andando a ricoprire il braccetto di sinistra proprio al posto di Bastoni.

FUTURO – Anche in vista del futuro, Simone Inzaghi nelle prossime settimane proverà Yann Bisseck come centrale di difesa per capire fin dove il tedesco può essere spinto. Visto come l’alter ego di Benjamin Pavard, Simone Inzaghi vuole provare a capirci di più su Bisseck così da poterlo usare anche come centrale dalla prossima stagione, a prescindere dalla sanzione di Acerbi o meno che arriverà tra poche ore a quasi una settimana dalla sfida contro l’Empoli.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino