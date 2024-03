Acerbi, il giorno della verità: Inter e Italia! C’è la ‘scappatoia’ – TS

Come raccolto da Tuttosport, oggi Francesco Acerbi conoscerà il destino dei prossimi mesi con la maglia dell’Inter. Atteso per oggi il verdetto del giudice sportivo dopo il caso-Juan Jesus.

DESTINO – Oggi Francesco Acerbi conoscerà la verità. Nella giornata odierna è atteso il verdetto del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea: deciderà sul caso Acerbi-Juan Jesus dopo l’accaduto in Inter-Napoli. Nel caso in cui, dall’inchiesta condotta dal procuratore federale Chiné, sia emerso l’intento razzista nelle frase detta da Francesco Acerbi a Juan Jesus, il nerazzurro verrebbe punito con 10 giornate di squalifica secondo l’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva. In caso contrario, potrebbe anche essere assolto del tutto in caso venisse dato credito alla difesa di Acerbi e alla frase «Ti faccio nero».

SCAPPATOIA – A queste due strade, si aggiunge una terza scappatoia. Si va tra 2 o 4 giornate di squalifica secondo l’articolo 39 che contiene la condotta gravemente antisportiva. La frase di Acerbi non verrebbe dunque classificata come discriminazione razziale ma come una minaccia all’avversario. Il difensore dell’Inter verrebbe dunque sanzionato senza però macchiarsi la fedina da calciatore razzista. Nel colloqui con Chiné, Acerbi avrebbe spiegato di essersi scusato sin da subito con il napoletano per chiuderla in campo. Altro incubo in caso di maxi-squalifica che si ripercuoterebbe sulla Nazionale maggiore con Luciano Spalletti che andrebbe a perdere il suo perno in vista degli Europei.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino