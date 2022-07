Rovida: «Carrarese scelta migliore per me. Il salto non mi spaventa»

William Rovida, portiere della Primavera dell’Inter campione d’Italia, è passato ufficialmente in prestito alla Carrarese in Serie C (vedi comunicato). L’estremo difensore di proprietà del club nerazzurro ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali della sua nuova squadra.

SCELTA – William Rovida ha commentato così la scelta di passare al club toscano: «La Carrarese è la scelta migliore che potessi fare per blasone della piazza e ambizioni in campionato. Sono conscio delle mie qualità anche se sono consapevole che la strada è lunga per diventare un profilo di giocatore fatto e finito».

VOGLIA DI CRESCERE – Rovida ha poi commentato le sue sensazioni sul passaggio nel calcio professionistico: «Vengo a Carrara per crescere e dimostrare cercando di mettere a disposizione le mie capacità nell’interpretazione del ruolo. Ho molti stimoli per iniziare al meglio questa esperienza. Il salto dal campionato Primavera al professionismo non mi preoccupa: ho avuto la fortuna di allenarmi in prima squadra a Milano con l’Inter. Sono perfettamente al corrente di ciò che viene richiesto fuori e dentro dal campo nel mondo dei “grandi“».