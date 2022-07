Sconcerti: «Asllani mai banale, aiuterà l’Inter in un compito importante»

Mario Sconcerti sulle frequenze di TMW Radio si è complimentato con Kristjan Asllani nel ruolo di regista davanti la difesa.

RUOLO IMPORTANTE – Sconcerti esprime una sua opinione riguardo le prestazioni di Kristjan Asllani e il ruolo che dovrà coprire: «Non ha il compito di dirigere l’Inter ma di diventare il sostituto di Marcelo Brozovic per ora. Poi saprà anche sostituirlo a lungo termine. Per me è un ottimo giocatore, sa sempre cosa fare e non è mai banale. Aiuterà di sicuro l’Inter».