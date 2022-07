UFFICIALE – Rovida dalla Primavera dell’Inter a un club di Serie C

Cessione ufficiale da parte dell’Inter, con il portiere della Primavera campione d’Italia – William Rovida – che passa in Serie C alla Carrarese.

COMUNICATO – Una nuova cessione ufficiale da parte dell’Inter, con il giovane portiere William Rovida che passa alla Carrarese. Questo il comunicato della società toscana: “Carrarese calcio 1908 comunica il perfezionamento dell’acquisizione temporanea, dalla società FC Internazionale Milano, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wiliam Rovida. Il classe 2003 appresenta uno dei più importanti prospetti dell’intero settore giovanile neroazzurro con apparizioni da protagonista nelle categorie Under 17, Under 18 ed in Primavera “1” addirittura con presenze anche nella Youth League nonché con diverse convocazioni con la prima squadra dell’Inter agli ordini di mister Simone Inzaghi“.