Sanchez, dall’estero spunta una nuova ipotesi per il futuro

Alexis Sanchez continua a essere considerato un esubero all’Inter, con il club alla ricerca della formula migliore per risolvere il contratto del cileno. Tra le possibilità per il suo futuro, la versione araba del portale Goal ha rivelato una possibile nuova ipotesi.

FUTURO INCERTO – Sono diverse le squadre alla ricerca di Alexis Sanchez, ma fino a ora l’attaccante cileno non si è ancora convinto ad accettare alcuna nuova destinazione. Il tutto mentre l’Inter è alla ricerca della formula migliore per risolvere il contratto del giocatore. Secondo le notizie che arrivano dall’Arabia Saudita – nel dettaglio dal noto portale Goal – sarebbe spuntata una nuova ipotesi per il suo futuro. L’Al-Nassr è infatti intenzionato a convincere Sanchez, tanto che il presidente del Consiglio di Amministrazione del club arabo – Musli Al Muammar – si sarebbe già fatto carico del compito di trattare con il giocatore.

Fonte – Goal.com/ar