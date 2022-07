PSG, un difensore in uscita. Possibile indizio in ottica Skriniar

Tiene sempre banco la trattativa tra PSG e Inter per la cessione di Milan Skriniar ai francesi. Un punto di svolta potrebbe arrivare presto. Secondo il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i parigini starebbero per cedere il difensore Presnel Kimpembé al Chelsea. Il che potrebbe essere un indizio riguardo allo slovacco.

SLOT LIBERATO – Il PSG potrebbe presto preparare l’affondo finale per Milan Skriniar dell’Inter. La svolta arriverebbe infatti con la cessione di Presnel Kimpembé, al quale il Chelsea – come riporta il giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter ufficiale – è fortemente interessato dopo aver chiuso la trattativa per Kalidou Koulibaly. La cessione di un difensore aumenterebbe ulteriormente l’urgenza dei parigini di ingaggiare un nuovo giocatore nella stessa zona di campo e, proprio per questo, lo slot liberato dal difensore francese potrebbe permettere al PSG di andare a chiudere per Milan Skriniar.

Fonte – Fabrizio Romano, profilo Twitter ufficiale