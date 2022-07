Dybala, Inter sempre in pole. Tre ipotesi difficili per l’argentino – Sky

L’Inter resta sempre in vantaggio rispetto alle altre per quanto riguarda Paulo Dybala. Le ipotesi che portano a Roma, Milan e Napoli restano complicate. Ma anche quella che porterebbe ai nerazzurri. Luca Marchetti di Sky Sport ha fatto il punto della situazione.

SITUAZIONE IN STALLO – Luca Marchetti ha fatto il punto sulla situazione legata a Paulo Dybala: «Se l’Inter non dovesse riuscire a vendere uno dei giocatori davanti, Dybala non potrà arrivare. Al momento non risultano trattative per le uscite. A oggi l’argentino non può essere un obiettivo dei nerazzurri, lo diventerà se partisse qualcuno. Può diventare un’opportunità per Roma o Milan? Per i giallorossi solo se partisse Zaniolo, mentre i rossoneri sono più concentrati su De Ketelaere. Dybala vuole sentirsi importante ed è un’opzione anche per il Napoli, sebbene qui entrerebbe in gioco il problema dei diritti d’immagine».