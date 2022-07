Boniek non pensa all’Inter: «Dybala a Roma? Colpo fantastico per tutti»

Boniek, ex giocatore di Juventus e Roma, ha parlato in breve del possibile arrivo di Paulo Dybala in giallorosso.

COLPO FANTASTICO – Zbigniew Boniek esprime una sua opinione riguardo il mercato della Roma, in particolare sul possibile arrivo dell’ex Juventus: «Come dimenticare tanati momenti di gioia in questo stadio».

Dybala a Roma? Sarebbe fantastico, sia per lui che per #AsRoma — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) July 13, 2022

Di seguito il post pubblicato dall’ex giocatore sui social