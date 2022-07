Barzaghi: «Inter, a Lugano messa in mostra una cosa su tutte»

L’Inter martedì ha vinto 1-4 in amichevole a Lugano (vedi highlights). Dalla partita nel Canton Ticino c’è una particolare indicazione che rileva Barzaghi: queste le parole del giornalista a Sky Sport 24.

LE INDICAZIONI – Matteo Barzaghi valuta il successo di martedì dell’Inter: «L’amichevole di Lugano ha messo una cosa in mostra su tutti. Quelli che tirano la carretta sono sempre gli stessi: primo gol Danilo D’Ambrosio, migliore del primo tempo Samir Handanovic, migliore in campo Lautaro Martinez, Matteo Darmian è sempre una garanzia. Questi giocatori, qualsiasi cosa accada, garantiscono un rendimento assoluto. Lautaro Martinez il migliore, anche Joaquin Correa ha fatto bene quando è entrato. Questo è l’esperimento, la nuova via per cercare di avere una differenza rispetto al 3-5-2, che Simone Inzaghi ha sempre detto essere il modulo di riferimento dell’Inter. Si cercano delle alternative, in casa quando bisogna essere particolarmente aggressivi o quando si deve rimontare: trequartista e due punte. Si è visto che i tre possono creare cose interessanti. Bisogna sottolineare anche il giovane Kristjan Asllani che ha fatto vedere cose interessanti, altri che devono trovare la condizione come Henrikh Mkhitaryan e Romelu Lukaku».