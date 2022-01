Romano: «Posizione Chelsea chiara: Lukaku resta. E Tuchel domani…»

Il caso Romelu Lukaku all’ombra di Stamford Bridge tiene ancora banco. Oggi è avvenuto l’incontro tra Thomas Tuchel, allenatore dei blues e il suo numero 9. Ecco il punto fatto da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, sul suo profilo twitter.

COMUNICATO – Oggi si è tenuto un incontro tra Chelsea e Lukaku. L’intervista rilasciata in esclusiva a Sky Sport Italia ha alzato un bel polverone attorno al gigante belga che è stato escluso dalla sfida contro il Liverpool. Il Chelsea però, come riporta Fabrizio Romano su Twitter, ha le idee chiare.

Chelsea position still very clear also after today’s meeting between Lukaku and Tuchel: Romelu won’t leave the club in January, no way for loan too. Tuchel will discuss his decision tomorrow 🔵 #CFC

Lukaku was involved in today training session – something good definitely ⤵️📸 pic.twitter.com/66ZfA0fg9l

