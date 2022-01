Biasin: «Alvarez-Inter? C’è possibilità ma non so quanto concreta»

L’Inter in questo mercato invernale che si è aperto oggi non dovrebbe fare grandi colpi. L’attenzione di Beppe Marotta e Piero Ausilio è già alla prossima sessione e a qualche occasione da saper cogliere. Un nome che piace a mezza Europa è quello di Julian Alvarez. Ecco il punto di Fabrizio Biasin.

POSSIBILITA’ – L’Inter come detto in questo mercato invernale non dovrebbe piazzare nessun colpo in entrata salvo qualche uscita e qualche occasione. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato a Calciomercato.it dell’interesse dei nerazzurri per il talento argentino Julian Alvarez. Quest’ultimo è corteggiato da mezza Europa e Biasin ne parla così. «Julian Alvarez? Una possibilità che venga all’Inter c’è, quanto sia effettivamente concreta però non lo so». Insomma, vedremo se nei prossimi mesi qualcosa si muoverà.