Supercoppa italiana, ecco le nuove date per i biglietti

La Supercoppa italiana sarà il primo trofeo che verrà messo in palio nella stagione. Inter e Juventus il 12 gennaio sono pronti a contendersi il premio. Intanto, la Lega Serie A, deve fare i conti con le nuove restrizioni e il Covid-19. Ecco un nuovo comunicato con le nuove date per la vendita dei biglietti.

FASE INTER – Come detto, l’Inter si giocherà il 12 gennaio la Supercoppa italiana con la Juventus a San Siro. I tagliandi dovrebbero essere divisi metà e metà (circa) con i nerazzurri e i bianconeri pronti ad occupare il 50% dello stadio. Ovviamente le nuove restrizioni e le nuove normative hanno bloccato la vendita dei biglietti per questa super sfida e solo poco fa sono arrivate le nuove disposizioni da parte della Lega Serie A. Ecco la “Fase Inter” ovvero la vendita per i nerazzurri.

Dalle ore 17 del 4 gennaio 2022, vendita riservata a:

Gli abbonati alla Serie A 19-20 di Inter, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultati abbonati alla Serie A 19-20. Sarà necessario inserire il numero della tessera SiamoNoi e la data di nascita per concludere l’acquisto.

alla Serie A 19-20 di Inter, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultati abbonati alla Serie A 19-20. Sarà necessario inserire il numero della tessera SiamoNoi e la data di nascita per concludere l’acquisto. I soci Inter Club in possesso di tessera SiamoNoi sottoscritta entro lunedì 27 dicembre compreso. Anche in questa fase sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli utilizzatori siano soci Inter Club regolarmente iscritti alla stagione 21-22 e in possesso di tessera SiamoNoi sottoscritta entro la medesima data sopra.

Dalle ore 10 alle ore 24 del 6 gennaio 2022, si aggiungeranno alla vendita riservata anche:

Tutti i sostenitori dell’Inter in possesso della tessera SiamoNoi che potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e per altri tre accompagnatori non necessariamente muniti di fidelity card. In questa fase sarà possibile acquistare per altri tre amici anche per gli abbonati alla stagione 19-20 e i soci Inter Club muniti di tessera SiamoNoi.

Per Inter e Juventus, alle ore 12 del 7 gennaio 2022 scatta la vendita (eventuale) libera dei biglietti in caso di tagliandi rimasti.