Roma, solamente un pari per Mourinho contro il Lecce. Occasione Inter

STOP – Buone notizie per l’Inter di Simone Inzaghi in attesa della partita di lunedì contro la Sampdoria. La Roma si ferma ancora una volta in trasferta e lo fa contro il Lecce. La squadra di Baroni riesce ad andare in vantaggio al minuto 7, provvidenziale nuovamente Federico Baschirotto che porta Roger Ibanez all’autogol. L’1-0 dura però poco, perché dopo 10 minuti Paulo Dybala firma il tabellino grazie ad un calcio di rigore provocato dalla mano di Gabriel Strefezza. Nei restanti 75 di partita ci pensa Wladimiro Falcone a fermare un ispiratissimo Tammy Abraham, che arriva vicino al gol per ben tre volte. Arriva anche l’esordio di Georginio Wijnaldum, ma non serve per la vittoria. Con questo pari la Roma sale a 41 punti, ma si fa riprendere dal Milan uscito vittorioso nella giornata di ieri con il Torino. In caso di vittoria l’Inter staccherebbe anche i giallorossi di José Mourinho in classifica per la sicurezza della qualificazione alla prossima edizione di Champions League.