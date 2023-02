Lukaku, digiuno da rompere in Serie A. L’ultimo gol ad agosto…

Romelu Lukaku non segna in campionato da tempo, questo lunedì arriverà un’importante occasione. Il belga giocherà titolare contro la Sampdoria, il gol è fondamentale per trovare la fiducia giusta prima della Champions League.

OBIETTIVO – L’obiettivo lo si conosce da tempo ed è quello di tornare in forma per gli impegni di Champions League. Il 22 febbraio l’Inter dovrà affrontare la partita di andata degli ottavi di finale contro il Porto: per quell’occasione c’è bisogno di un Romelu Lukaku in forma perfetta. Nelle ultime settimane il belga ha recuperato minuti, ha dato ottimi segnali a Simone Inzaghi e ha giocato bene per la squadra. Manca solamente l’aspetto più importante: il gol. Il giocatore manca alla rete da agosto, precisamente dalla prima giornata con il Lecce. Ritrovare la via richiede anche questo, l’Inter vorrebbe godere delle marcature di Romelu Lukaku.

Lukaku, il ritorno al gol?

ASSENTE – L’Inter non vede il suo attaccante principe segnare in assoluto dal 26 ottobre. Lukaku ha colpito l’ultima volta in Champions League per il 4-0 contro il Viktoria Plzen, proprio prima del suo secondo infortunio stagionale pochi giorni dopo. Il belga ha avuto la sua occasione già in Coppa Italia contro l’Atalanta, lunedì arriverà un’altra titolarità (vedi probabile formazione). Al suo fianco si muoverà Lautaro Martinez, tornerà perciò la coppia che ha vinto lo Scudetto con Antonio Conte. La Sampdoria per trovare punti dovrà fermare la Lu-La, cosa che non è riuscita spesso alle retroguardie avversarie.