Condò: «Alla Roma manca un Lukaku. Per l’Atalanta ancora non un caso»

Paolo Condò ha commentato in diretta dagli studi di Sky Sport la partita della Roma, coinvolta nella lotta alla Champions League, e le ultime prestazioni dell’Atalanta uscita sconfitta anche in Coppa Italia con l’Inter.

MANCANZE – Il giornalista Paolo Condò ha parlato del pareggio della Roma e delle ultime partite dell’Atalanta. Il giornalista ha detto su Sky Sport: «La Roma ha giocato un’ottima ora di gioco a Lecce, poi è calata. Sono mancate le sostituzioni, Mourinho non ha qualcuno come Romelu Lukaku per l’Inter. Il belga ha tirato su la squadra nelle ultime partite nei 30 minuti finali, l’Inter ne ha avuto vantaggi. Per quanto riguarda l’Atalanta non ne faccio un caso sul digiuno da gol. La prima sconfitta è arrivata a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia, quindi giustificabile, mentre la seconda con il Sassuolo a causa di un’espulsione ai danni di Maehle. La sfida con la Lazio è un test di grande difficoltà».