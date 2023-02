Sampdoria-Inter, Darmian più di Dumfries! Scelto l’attacco – SM

Sampdoria-Inter è in programma lunedì alle 20:45. Secondo SportMediaset, Darmian è favorito su Dumfries per una maglia da titolare. Inzaghi ha scelto l’attacco

SCELTE – L’Inter si prepara alla sfida di lunedì sera contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Per la sfida del Marassi, secondo SportMediaset, Inzaghi in attacco si affiderà alla coppia Lukaku-Lautaro Martinez, con Dzeko pronto a partire dalla panchina. A centrocampo si rivedrà Brozovic dal 1′, con Calhanoglu che torna a fare la mezzala e Barella a completare il reparto. Ballottaggio sulla corsia di destra con Darmian favorito su Dumfries, a sinistra confermato invece Dimarco. In difesa, di fronte ad Onana, agiranno Skriniar, Acerbi e Bastoni.

Fonte: SportMediaset.it