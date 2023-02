Barella, il motore è caldo. Manca da tempo la partecipazione al gol in A

Nicolò Barella ha scaldato il motore nelle ultime partite, ha fornito prestazioni non indifferenti ma manca uno step rispetto al 2022. In Serie A non arriva da tempo la partecipazione ad un gol, lunedì si può invertire il trend?

STEP – Nelle ultime prestazioni di Nicolò Barella non è mancato nulla, o quasi. Corsa, quantità e qualità al servizio della squadra, anche se sul tabellino l’italiano non figura da tempo. Rispetto al 2022 in campionato non c’è ancora stata la partecipazione ad un gol, sia tramite assist che proprio attraverso la rete. L’ultima volta che Barella ha fornito un passaggio vincente è stata per Federico Dimarco, per il gol del 4-1 momentaneo contro il Bologna il 9 novembre. L’ultima rete segnata invece risale al 29 ottobre, in casa con la Sampdoria. Lunedì il calciatore potrebbe fare il bis a Genova.

Barella, richieste conferme

CONFERMA – Finalmente tornerà Marcelo Brozovic. Il compagno di risate e battaglie di Nicolò Barella tornerà al suo fianco, accompagnato poi ovviamente anche da Hakan Calhanoglu (vedi probabile formazione). Lunedì contro la Sampdoria c’è assoluto bisogno di vincere per l’Inter e il reparto centrale del campo avrà le maggiori responsabilità. In una partita che probabilmente sarà sporca sarà essenziale ripulire la manovra e rendere fluido il gioco. Le richieste per Barella sono esigenti, ma servirà semplicemente dare conferme dopo le ultime prestazioni.