Roma, Mourinho due recuperi per l’Inter: le ultime su Dybala − Sky

L’Inter affronterà prima il Verona in questo turno infrasettimanale (vedi articolo), poi sarà la volta dello scontro diretto con la Roma nella giornata di sabato. Le ultime in casa Roma arrivano dalla redazione di Sky Sport.

RECUPERI − José Mourinho in questo periodo deve far fronte a diversi, pesanti, infortuni (vedi articolo). Manca sempre poi meno per lo scontro diretto che l’Inter dovrà giocare con la Roma in ottica qualificazione in Champions League (vedi articolo). Le ultime, sponda giallorossa, arrivano dal giornalista Paolo Assogna a Sky Sport. Le sue parole al programma “IL Calcio è Servito”: «Edoardo Bove e Georginio Wijnaldum sono recuperati e sono a disposizione. Ci sarà per entrambe le gare anche Paulo Dybala ma è da capire a quali condizioni. José Mourinho vuole ritrovare in tutto e per tutto Tammy Abraham».