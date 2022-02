Roma-Genoa, Mourinho non rischia Pellegrini: rientro contro l’Inter – TS

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha recuperato dall’infortunio che lo tiene ai box da un mese. Il calciatore rientrerà nella sfida di Coppa Italia contro l’Inter

RIENTRO – Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, ha recuperato dall’infortunio muscolare che, fra ricadute ed altro, lo tiene lontano dai campi dal 9 gennaio. Il centrocampista, secondo quanto riferito dal Tuttosport, ha svolto, nella giornata di ieri, l’intera seduta di allenamento con i compagni. Ma, per evitare rischi, Mourinho non lo avrà a disposizione in Roma-Genoa, sfida di campionato in programma quest’oggi alle 15. Il rientro del capitano giallorosso è fissato per Inter-Roma, sfida di Coppa Italia in programma l’8 febbraio a San Siro.

Fonte: Tuttosport