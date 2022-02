Tomori recupero lampo, contro l’Inter ci sarà. I titolari però saranno altri – CdS

A differenza di Ibrahimovic, Tomori ha bruciato le tappe e dunque ci sarà oggi contro l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, però, i titolari del Milan in difesa saranno altri.

IN DIFESA – Tomori, recupero lampo in difesa in vista di Inter-Milan in programma oggi alle 18 a San Siro. Il difensore inglese, infortunatosi nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa lo scorso 13 gennaio, ha recuperato dal suo infortunio con ben otto giorni di anticipo rispetto il previsto. Il calciatore sarà presente per la sfida, ma partirà dalla panchina. I titolari in difesa, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, saranno Kalulu e Romagnoli, con Calabria e Theo Hernandez terzini.

Fonte: Corriere dello Sport