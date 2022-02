Kessié su Brozovic in Inter-Milan, l’idea di Pioli porta peso in mezzo

Kessié trequartista è una scelta specifica di Pioli per Inter-Milan. E porta a responsabilizzare Brozovic in entrambe le fasi di gioco.

SCELTA AD HOC – La novità di formazione del Milan nel derby di stasera dovrebbe essere Kessié nella posizione di trequartista. Non una novità assoluta, ma una scelta precisa dI Pioli. Che l’Inter dovrà analizzare ed assorbire. Con un giocatore particolarmente responsabilizzato: Marcelo Brozovic.

MARATONETI CONTRO – L’idea di Pioli è di dare peso al suo centrocampo. Già all’andata mise Krunic trequartista, con Brahim Diaz spostato a sinistra, per avere un giocatore più fisico su Brozovic. Perché per inseguire il regista nerazzurro serve dinamismo, servono polmoni. E quindi perché non metterci il rossonero che corre più di tutti? Kessié ha la fisicità per “cacciare” il croato per tutti i 90 minuti. Coi due mediani chiamati probabilmente ad alzarsi per prendere invece gli interni di centrocampo. Un approccio fisico, più del consueto. Il numero 77 quindi dovrà mettere in campo tutta la sua classe e la sua scaltrezza nei movimenti per trovare spazi. Ma non solo.

C’è un altro fattore infatti da considerare. Kessié in posizione avanzata è un’arma negli inserimenti. L’ivoriano sa leggere gli spazi, e sfruttarli di conseguenza. Proprio facendo questo lavoro è esploso con la maglia dei nerazzurri dell’Atalanta. L’Inter in fase difensiva quindi dovrà adattarsi ai suoi movimenti. E assorbirli. Con la responsabilità nelle mani, ancora, di Brozovic. Che gioca come vertice basso di centrocampo, e quindi è deputato anche a controllare gli inserimenti in zona centrale. Uno scontro a tuttocampo, nelle due fasi.