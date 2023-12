La Roma batte una big prima della Juventus. E il Napoli chiude in 9!

La Roma trova una vittoria in un big match proprio prima di affrontare la Juventus. Decidono Pellegrini e Lukaku per il 2-0 sul Napoli, che chiude in nove.

SBLOCCATI – La Roma resta in scia del Bologna quarto in classifica. Lo fa scavalcando il Napoli di Walter Mazzarri, ora settimo a -4 dalla zona Champions League dopo il 2-0 dell’Olimpico. Le prime due occasioni sono di Edoardo Bove a metà primo tempo, in rapida successione: prima prende la parte alta della traversa con un destro a giro, poco dopo chiama Alex Meret a un grande intervento su tiro a botta sicura. La partita resta equilibrata fino al 66’, quando arriva il primo episodio che la cambia. Matteo Politano viene trattenuto da Nicola Zalewski e reagisce scalciandolo: ammonizione per l’esterno della Roma ma inevitabile rosso diretto per quello del Napoli. In undici contro dieci José Mourinho fa subito tre cambi, per cercare di sfruttare la superiorità numerica. Ci riesce al 76’: su primo tentativo respinto Stephan El Shaarawy (uno dei subentrati) svirgola ma serve un assist casuale a Lorenzo Pellegrini che dall’altezza del dischetto mette in rete. Il Napoli sfiora il pari, ma Giovanni Di Lorenzo non ci arriva di un soffio su punizione da destra sfiorata sul secondo palo. In contropiede Romelu Lukaku potrebbe raddoppiare, lo ferma con la mano alta Meret. Poi Victor Osimhen, già ammonito, rincorre e tocca El Shaarawy: secondo giallo, Napoli in nove. E la Roma raddoppia al 96’ in contropiede, con Lukaku servito sulla destra per il sinistro del 2-0.