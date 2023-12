Analisi tattica Inter-Lecce (2-0): Inzaghi senza stelle ma con un professore

Analisi tattica di Inter-Lecce, terminata 2-0 grazie alla prima rete interista di Bisseck e a quella di capitan Barella. Natale in vetta con quattro punti di vantaggio sulla Juventus seconda. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – Messa da parte la delusione per l’uscita dalla Coppa Italia, Simone Inzaghi punta sulla sua Inter migliore al netto degli indisponibili. La scelta ricade per le prime alternative ai titolari senza alterare gli altri equilibri acquisiti. Le azioni nerazzurre si sviluppano principalmente sulla fascia sinistra, dove la spinta di Carlos Augusto non manca mai ma a mancare è sia la qualità sia la scelta nell’ultima giocata. Paradossalmente meglio Alessandro Bastoni partendo alle sue spalle. Spinta a sinistra significa anche sofferenza a destra, dove Matteo Darmian deve frenare per provare a tenere a bada lo scatenato Lameck Banda con non poche difficoltà. I ritmi non sono elevatissimi ma le rapide ripartenze inzaghiane non mancano. Delle vere folate. Il canovaccio nerazzurro purtroppo è quello delle giornate peggiori. Costruisce tanto, concretizza nulla. Servono i 2′ di Yann Bisseck show per sbloccare la partita a fine primo tempo. Prima la traversa gli nega uno spettacolare gol, poi in torsione segna la sua prima incredibile rete a San Siro. Il risultato minimo dopo la prima frazione di gioco: l’1-0 di Inter-Lecce è stretto ma importantissimo, perché evita un intervallo di inutili fantasmi, paure e pressioni.

Analisi tattica Inter-Lecce: le mosse di Inzaghi

LETTURA – Solito avvio di ripresa senza cambi per Inzaghi, che ha totale fiducia nella sua squadra. Da sottolineare la gestione di Marko Arnautovic, che non brilla affatto nel primo tempo per via dei soliti errori sotto porta ma che viene comunque tenuto al centro della squadra. Anzi, a un certo punto sembra che l’obiettivo dei compagni sia quello di far segnare Arnautovic anziché cercare il 2-0 della tranquillità. Il dominio tecnico-tattico nerazzurro è totale, anche perché sale in cattedra il professor Henrikh Mkhitaryan, che fa la differenza con i suoi movimenti in costruzione con e senza palla. L’Inter spreca tanto ma non rischia nulla. Mancano le giocate decisive delle stelle (deludono Hakan Calhanoglu in cabina di regia e Marcus Thuram in area di rigore) ma nonostante ciò Inzaghi ritarda i cambi per mancanza di valide alternative. Il primo cambio arriva addirittura al 75′ e proprio davanti alla difesa. La spettacolare triangolazione tra Nicolò Barella e Arnautovic, che manda il compagno in porta con un tacco, chiude la partita. E dà il via alla girandola di cambi. L’Inter chiude in superiorità numerica per l’espulsione di Banda e può gestire in tranquillità il doppio vantaggio, rallentando ulteriormente i ritmi. Un’altra vittoria importante per la squadra di Inzaghi e una grandissima reazione mentale dopo la serata storta in Coppa Italia: porta inviolata e vetta consolidata a +4 sulla Juventus. Il Natale in casa Inter ora è salvo.

