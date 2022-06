Roggero: «Bremer oggi così anche grazie a Mazzarri! Sorprende una cosa»

Roggero, giornalista e telecronista di Sky Sport, ospite dagli studi dell’emittente televisivo, ha parlato proprio della crescita del difensore brasiliano.

IN CRESCITA – Nicola Roggero parla della crescita del difensore brasiliano: «Gleison Bremer con Mazzarri inizialmente non giocava, anzi non era neanche in panchina. Infatti Bremer una volta spiegò il rapporto con Walter dicendo che fu lui a spiegargli cosa doveva fare per migliorare. Di lui ricordo la prima partita da titolare, nel derby contro la Juventus quando riuscì a pareggiare alla fine, da quel momento è stato un crescendo. Io francamente sono sorpreso che Bremer non abbia un mercato in Inghilterra, considerando le possibilità economiche delle squadre di Premier League».