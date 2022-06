Pellegrini: «Skriniar non vuole andare! Racconto un retroscena. Dybala…»

Ernesto Pellegrini in un’intervista al collega Gian Luca Rossi su YouTube ha parlato della possibile cessione di Milan Skriniar, ma anche del mercato in entrata.

RETROSCENA – Ernesto Pellegrini, ex Presidente dell’Inter, ha parlato così del mercato in entrata e in uscita: «Milan Skriniar? Lo adorano tutti, un tassista che spesso lo accompagna ha detto che il giocatore è mortificato, non vuole andare via dall’Inter. Dybala, serve prudenza, non so se verrà o meno all’Inter. Comprare l’Inter? Mai dire no, non si può ai prezzi attuali, ma se c’è da dare una mano all’Inter sono sempre disponibile…».

PASSATO – Pellegrini parla inevitabilmente del passato, facendo riferimento al mercato: «Klinsmann e Matthaus non li ho venduti per orgoglio, mi dava fastidio che Klinsmann passasse al Milan. Berlusconi mi offriva una cifra da capogiro, 15miliardi di lire, ma come facevo da interista, nato con questi colori? Ho sempre detto di no alle richieste che mi pervenivano, il mio orgoglio prevaleva sui soldi. Matthaus dopo la coppa UEFA con la Roma mi disse che voleva andare al Real Madrid, gli dissi: aggiustiamo lo stipendio, ma non puoi lasciare l’Inter».