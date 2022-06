Milan vigile su Dybala, ma l’Inter resta ancora in pole sul giocatore – SM

Paulo Dybala resta un obiettivo dell’Inter, così come i nerazzurri rappresentano ad oggi una priorità per l’attaccante argentino, che non ha ricevuto offerte particolarmente concrete.

IN POLE – Paulo Dybala aspetta un possibile rilancio dell’Inter, che ad oggi rappresenta una priorità per il giocatore. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan resta comunque vigile, anche se i rossoneri non hanno ancora avviato una trattativa concreta con l’entourage del giocatore. Per questo motivo l’Inter resta la squadra in pole.

Fonte: Sportmediaset