Real Sociedad-Granada, un risultato che mette in guardia l’Inter!

La Real Sociedad è scesa oggi in campo per la 13ª giornata de LaLiga contro il Granada: questo il risultato finale del match e i nomi dei marcatori.

REPORT − La Real Sociedad, prima avversaria in trasferta per l’Inter nei gironi di Champions League, ha affrontato oggi il Granada alla 13ª de LaLiga spagnola. A sbloccare il match, praticamente subito, è stato Takefusa Kubo al 9′. Poi al 35′ è successo l’imprevedibile perché ci sarebbe stato un rigore piuttosto evidente su Oyarzabal. Rigore che però non è stato concesso. L’azione è proseguita facendo registrare il gol del Granada. Si è trattato di un autogol di Le Normand. Kubo però al 44′ ci mette di nuovo lo zampino e riporta i suoi in vantaggio. Alla ripresa ancora tanta Real Sociedad perché al 59′ va in rete anche Martín Zubimendi e al 67′ il quarto gol lo firma Ander Barrenetxea. Altro autogol al 76′ questa volta da parte del giocatore ospite Miki Bosch. Il Granada poi riesce ad andare ancora a rete all’84’ con Lucas Boye, ma con il match già compromesso. Lunghissimo recupero, di nove minuti, in cui segna Bryan Zaragoza al 90+9′. Gol che però per gli ospiti non cambia quanto già deciso. Il risultato finale è stato, infatti, di 5-3 e deve perciò mettere in guardia l’Inter.