Calciomercato Inter in attacco: da Lukaku ad Arnautovic | Analisi e voto

Calciomercato terminato e Inter rinnovata per metà rosa. I giudizi sulla nuova squadra di Inzaghi si sprecano e dividono. Analizziamo reparto per reparto ciò che è stato fatto dagli uomini di mercato nerazzurri terminando con l’attacco. Il no di Lukaku riporta pure Arnautovic

Improvvisazione Inter in attacco: Arnautovic vecchia speranza

PUNTE SPUNTATE – Il calciomercato dell’Inter vive la sua fase più complicata nella ricostruzione del reparto offensivo. Ricostruzione perché, più che una rivoluzione, va in scena un disperata riproposizione senza idee né soldi. No, non una ristrutturazione dell’attacco che fu. Proprio un insieme di tessere prese a caso e rimesse insieme con un nuovo progetto. Il “no” di Romelu Lukaku (Roma via Chelsea) costringe l’Inter a valutare qualsiasi piano B senza il centravanti belga che, a prestito terminato, andrebbe riacquistato (o preso nuovamente in prestito…). Il viavai di ipotesi termina con il ritorno di Marko Arnautovic (Bologna) ma in realtà il gioco delle coppie si sviluppa diversamente. L’Inter si tutela subito con Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach) a parametro zero, avendo già perso con la stessa formula Edin Dzeko (Fenerbahce). Pertanto non è l’Arnautovic-bis a prendere vita dopo il mancato Lukaku-ter ma l’all-in nerazzurro si chiama Thuram. Una scelta che va inquadrata con due anni di riflessioni. Quelli necessari per capire che l’investimento su Joaquin Correa (Olympique Marsiglia) è un buco nell’acqua e tanto vale riportare a casa anche Alexis Sanchez (Olympique Marsiglia), svincolato… Ricostruiamo il tutto?

Calciomercato Inter basato sulla centralità di Lautaro Martinez

Thuram è l’erede di Lukaku, Arnautovic di Dzeko e Sanchez di Correa. Spesa prossima allo zero, così come i ricavi. Il reparto non migliora. Anzi, peggiora drasticamente. E si poteva (doveva) fare sicuramente meglio. Eppure esiste il bicchiere mezzo pieno: il giudizio non deve essere influenzato da un attaccante non di proprietà. Pertanto, bisogna limitarsi a considerare caratteristiche specifiche e utilizzo nelle rotazioni. Al di là dell’età avanzata in panchina, la base non è male. Solo che manca un profilo diverso e qualche gol. E non per via della partenza del classe 2005(Monza). Sanchez quarta punta può essere addirittura più utile di Correa . La speranza è che Arnautovic 34enne non faccia rimpiangere Dzeko 37enne. Per il resto, tutto il peso dell’attacco è su Thuram : fare peggio dell’ultimo Lukaku è impegnativo, fare meglio significherebbe stagione ottima. Non ci sono mezze misure ma fa parte del rischio (calcolato…?).

DECISIONE SACROSANTA – La scelta fatta in attacco premia senza discussioni Lautaro Martinez, che è l’unica punta a salvarsi dal tritacarne estivo. L’attaccante argentino, oltre alla certezza del posto da titolare, viene nominato anche capitano della nuova Inter. Finché sta bene le giocherà tutte. Rotazioni comprese! C’è chi sostiene che Sanchez sia il vice-Lautaro Martinez ma l’attacco dell’Inter si fonda su una certezza: la centralità del numero 10 in ogni coppia e formazione. Lautaro Martinez-Thuram, Lautaro Martinez-Arnautovic e infine Lautaro Martinez-Sanchez sono, rispettivamente, la prima, la seconda e la terza opzione della nuova Inter in attacco. Poi si possono ipotizzare gli altri incastri. La vera notizia positiva del calciomercato dell’Inter è aver evitato il danno con beffa chiamato Lukaku-ter, mettendo automaticamente in sicurezza Lautaro Martinez (senza investire virtuosamente in attacco). Una stagione impegnativa che si fonda solo ed esclusivamente sul tamponare e temporeggiare in attesa di acquisti più concreti e in prospettiva. Sperando possa bastare, perché sulla carta il downgrade è evidente. Aver puntato tutto sull’attaccante giusto (della “Lu-La” che fu…), comunque, “regala” anche un punticino in più all’Inter nel giudizio finale che, altrimenti, sarebbe stato [oggettivamente] insufficiente. Voto: 6.5.

