Inter, gli incastri di Champions League: quattro scontri diretti di fila

È uscito in mattinata il calendario della prossima Champions League, tra cui anche quello del Gruppo D con l’Inter. Tra fine ottobre e inizio novembre sarà un periodo tosto per i nerazzurri, con ben quattro scontri diretti di fila considerando anche il campionato di Serie A.

QUARTETTO IMPEGNATIVO – Dal 24 ottobre a mercoledì 8 novembre, per l’Inter sarà un periodo parecchio tosto. Tra Champions League e Serie A, i nerazzurri saranno infatti impegnati in quattro partite consecutive di grandissima importanza. A partire proprio dal 24 ottobre, con la gara di San Siro contro il Salisburgo, valevole per la terza giornata della fase a gironi della competizione europea. A seguire, sempre a San Siro, nel weekend del 28-29 ottobre arriverà la Roma del grande ex Romelu Lukaku. Dopo la quale, il weekend successivo, l’Inter sarà ospite dell’Atalanta a Bergamo. Infine, il quarto impegno sarà nuovamente in trasferta: 8 novembre, in casa del Salisburgo, nella quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Insomma, un periodo tosto per gli uomini di Simone Inzaghi, pronti però a dare battaglia.